Katze von Feuerwehr aus Dachverschalung gerettet

Herzige Tierrettung am Mittwochnachmittag in Natschbach (Bezirk Neunkirchen): Eine Katze war in die Verschalung eines Dachvorsprungs gekrochen und konnte sich nicht mehr selbst befreien – die Feuerwehr musste zur Hilfe kommen.

Einmal nach unten, bitte! (Bild: FF Natschbach) Einmal nach unten, bitte! (Bild: FF Natschbach)

Mittels Leiter befreite ein Floriani die Samtpfote und trug sie nach unten. Das Tier hatte offenbar noch nicht genug Kletterabenteuer für einen Tag gehabt und machte die sich die Schulter ihres Retters zur nächsten Aufgabe – mit Erfolge.

(min)