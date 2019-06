Katzen bei Gluthitze in Schachteln ausgesetzt

Richtig grantig ist man beim Wiener Tierschutzverein ob der Übernahmen in den vergangenen Tagen. Aber nicht, weil man die Katzerln nicht versorgen will, sondern weil sie unter widrigsten Bedingungen zum Sterben ausgesetzt worden waren.

Zwei rund zweijährige Katzen – sie heißen nun "Thelma" und "Louise" – fand man in einer mit ein paar Luftlöchern versehenen, zugeklebten Box vor einem Gasthaus in Mödling. Eine Passantin entdeckte die Tiere und brachte sie zum WTV nach Vösendorf. "Wie es scheint, auch keinen Moment zu spät. Denn die Tiere hechelten und speichelten bei ihrer Ankunft extrem, daher wurde ihnen umgehend Wasser angeboten, was sie auch gierig annahmen", heißt es in einer Aussendung des Wiener Tierschutzvereins.

Kitten flüchteten auf Baum

Kurz darauf schon die nächste Übernahme: Sechs Katzenbabys waren in einer Schachtel auf einem Schotterparkplatz in Vösendorf (Mödling) ausgesetzt worden, einige der Samtpfoten konnten sich befreien, flüchteten in Panik auf einen Baum und konnten dann nicht mehr hinunter. Mitarbeiter der Gemeinde entdeckten die Kleinen, als sie daneben Rasen mähten. Sie bargen die Tiere und brachten sie in Tierschutzhaus.

"'Bruce', 'Freddy', 'Cher', 'Madonna', 'Celine' und 'Whitney', wurden entmilbt, geimpft und gechipt und haben nun im Katzenhaus ein großes Zimmer bezogen, wo die Rasselbande auch bereits herumtobt", so der WTV.

"Es grenzt an Wahnsinn, dass man in modernen Zeiten wie diesen immer wiederholen muss, dass das Aussetzen von Tieren eine strafbare Handlung und strengstens verboten ist. Zudem ist es eine unmenschliche Grausamkeit und einer zivilisierten Gesellschaft nicht würdig“, ärgert sich Obfrau Madeleine Petrovic.

Die Tiere werden nach einer Frist von 30 Tagen vermittelt.

