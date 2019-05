Bezirk Baden 10. Mai 2019 18:03; Akt: 10.05.2019 15:03 Print

Kehrmaschine in Crash mit drei Fahrzeugen verwickelt

Blechsalat im Bezirk Baden am Freitagvormittag: Ein Pkw krachte in die Kehrmaschine der Gemeinde sowie in zwei weitere Fahrzeuge.