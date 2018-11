Kein Pickerl, kein Schein: Mann baut fatalen Unfall

Obwohl die Begutachtungsplakette bereits abgelaufen war, setzte sich ein Serbe (27) Dienstagabend gegen 19 Uhr in Eggendorf im Thale (Bezirk Hollabrunn) hinters Steuer eines Pkw. Gemeinsam mit dem Zulassungsbesitzer des Autos (27) und eines weiteren Mitfahrers (28), machte der 27-Jährige – ohne einen Führerschein zu besitzen – eine Spritztour.

Mann auf Rückbank in Lebensgefahr

In einem Waldstück auf der L25 verlor der Mann aber die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte in einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 28-jährige Mitfahrer auf der Rückbank lebensgefährlich verletzt, er musste vor Ort stabilisiert und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Spital nach St. Pölten geflogen werden. Das berichtet die Landespolizeidirektion NÖ am Mittwochmorgen.

Der Lenker erlitt ebenfalls schwere Blessuren und wurde ins Krankenhaus Korneuburg gebracht. Der Beifahrer blieb unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete nun die Sicherstellung des Autos an.

(nit)