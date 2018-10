Keine Muslime: Makler war "Serientäter"

Kein Stein auf dem anderen blieb übers Wochenende bei einem großen St. Pöltner Immobilien-Makler: Nach dem Inserat für eine Mietwohnung in Spitalsnähe mit der Bemerkung „Ausländer nur begrenzt, keine Moslems“ („Heute“ berichtete) hatte sich der Unternehmer einen gewaltigen Shitstorm eingehandelt.

Umfrage Was sagen Sie zum dem Inserat "Keine Moslems"? Ausgrenzend, rassistisch und somit total daneben.

Ich verstehe beide Seiten - Unternehmer, aber auch die erzürnten Betroffenen.

Ich finde es nicht ganz in Ordnung.

Was soll die Aufregung? Ich kann mir aussuchen, wen ich will für meine Wohnung.

„Ich musste die Seite offline nehmen, sie wurde ständig attackiert, ich erhielt einige wüste Drohungen. Am Donnerstag musste ich das Büro zusperren, die Sicherheit meiner Angestellten ging vor", so der Immobilien-Makler.

Sechs weitere Inserate

Aber ein einmaliger Ausrutscher war die Annonce nicht, sechs weitere mit der Bemerkung „Keine Ausländer“ waren letzte Woche auf der Immo-Homepage online.

Der Immo-Chef zerknirscht zu „Heute“: „Ich entschuldige mich ausdrücklich dafür, die interne Qualitätsprüfung und Revision hat völlig versagt. Die verantwortliche Mitarbeiterin wurde bereits freigestellt, die besagten Inserate gelöscht und die Seite neu aufgesetzt. Grundsätzlich gehen bei uns nie Inserate ohne Prüfung hinaus, letzte Woche hatten wir Personalnot. Wir sind ein Traditionsunternehmen, das sowohl in- als auch ausländische Mitarbeiter beschäftigt und internationale Kunden betreut. Selbstverständlich werden alle von uns vermittelten Objekte Interessenten jeder Nationalität angeboten. Jede Form von Rassismus liegt uns sowohl privat als auch in beruflichem Kontext absolut fern und wir lehnen diesen ausdrücklich ab." Weiters sagt der Immobilien-Makler: "Die Angestellte hat aber nur die Wünsche der Vermieter wiedergegeben, welche sich ja die Mieter aussuchen können, es besteht ja generell in Österreich niemals Abschlusszwang."

Entschuldigung an Türken

Dass der Fall so ausartet, bedauert der Unternehmer: „Sogar polnische und türkische Medien berichteten. Ein türkisches Medium forderte eine Entschuldigung von unserem Präsidenten an alle Türken.“

Kritik kommt indes von Harald Giefing von den "St. Pöltner Gutmenschen": „Dass hier nur die Qualitätskontrolle versagt hat, darf zumindest bezweifelt werden. Wir "St. Pöltner Gutmenschen" stehen für ein friedliches und freundschaftliches Zusammenleben aller Menschen. Dazu gehört, dass Herkunft, Hautfarbe oder Religion niemals eine Rolle spielen dürfen, sei es bei Bewerbungsgesprächen, der Wohnungssuche oder anderen Bereichen des Lebens. Dafür stehen wir auf und auch ein."

Was erlaubt ist und was nicht bei Inseraten, hat der Anti-Rassimus-Verein Zara erklärt - "Das geht und das nicht bei Wohnungsinseraten".

(Lie)