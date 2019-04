Betreuerin erwischt Bursch bei Einbruch in Kidsnest

Eine Betreuerin (54) des Kinderkrisenzentrums „Kidsnest“ in Wr. Neustadt hörte am Sonntagabend ein dumpfes Geräusch, hielt Nachschau und bemerkte die eingeschlagene Glasscheibe der Eingangstüre und zwei Personen vor der Türe. Die 54-Jährige öffnete die Eingangstüre und sah einen amtsbekannte 13-Jährigen und einen Unbekannten mit einem Notfallhammer in der Hand, der sofort mit dem Tatwerkzeug davonlief.

Umfrage Deliktsfähigkeit ab 14 in Österreich, was halten Sie davon? Ja, das passt.

Ich finde man sollte erst mit 16 oder gar deliktsfähig sein.

Recht wenig. Kinder werden immer früher reif - dh. 12 Jahre oder weniger.

Habe ich keine Meinung dazu.

Das Krisenzentrum Wiener Neustadt ist laut Homepage eine stationäre, diagnostische Kurzzeitunterbringung für Mädchen und Burschen im Alter von 13 bis 18 Jahren im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe. Es stehen acht Betten zur Verfügung. Die Betreuung im Krisenzentrum erfolgt durch Fachpersonal.

Motiv: Geldbedarf

Der 13-Jährige wurde geschnappt und gestand den Einbruchsversuch. Den unbekannten Verdächtigen will der Bursche nur flüchtig gekannt haben: "Der Ahmed aus Wien." Zum Motiv des Teenagers: Er dachte es sei niemand im Gebäude und er hatte sich Bargeld als Beute erwartet. "Der junge Kenianer ist ein Problemkind, nicht deliktsfähig, wird im Mai erst 14 Jahre alt", so einer der involvierten Polizisten.

Die Mitarbeiter von "Kidsnest" hielten mit dem Jugendamt Rücksprache und vermittelten das Früchtchen in eine Notschlafstelle nach St. Pölten.



