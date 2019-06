Purkersdorf 27. Juni 2019 17:59; Akt: 27.06.2019 18:10 Print

Kind fiel von 3-Meter-Brett auf Beton: Heli im Einsatz

Unglück im Freibad in Purkersdorf (St. Pölten) am Donnerstag: Eine Zwölfjährige stürzte vom Drei-Meter-Brett, prallte am Beckenrand auf – schwer verletzt ins Spital.