Kind stürzte aus Fenster: Per Helikopter ins Spital

Unglück am 1. Mai in Eggenburg (Bezirk Horn): Ein siebenjähriger Bub stürzte in einem unbeobachteten Moment aus dem Fenster im 1. Stock eines Hauses (Anm.: in der Kremser Straße).

Die Mutter, die kurz darauf ihren Sohn unten am Boden liegend vorfand, rief sofort die Rettung. Per ÖAMTC-Rettungshelikopter Christophorus 2 wurde der Kleine ins Krankenhaus nach Horn geflogen. Der Bub dürfte aber glimpflich davon gekommen sein.

(Lie)