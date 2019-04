Kinder und Erwachsene aus brennendem Haus gerettet

Gegen 4 Uhr in der Früh am Dienstag wurde ein Hausbesitzer in Biberbach von lauten Geräuschen geweckt, beim Nachschauen sah er bereits Flammen aus dem Dachstuhl schlagen. Er setzte einen Notruf ab und weckte die anderen vier Bewohner, darunter auch zwei Kinder.

Die Fünf schafften es schließlich mit Hilfe der Feuerwehr, aus dem Haus zu entkommen. 90 Florianis von sieben Feuerwehren waren ausgerückt, löschten unter teils schwerem Atemschutz. Die Rettung durch die Einsatzkräfte dürfte gerade noch rechtzeitig gekommen sein.

Stundenlang wurde dann gegen die anfangs meterhohen Flammen angekämpft. Schlussendlich brachte die Feuerwehr den Brand aber unter Kontrolle und konnte schließlich löschen. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Vormittag noch an, der Schaden dürfte enorm sein. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

