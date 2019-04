Kirchendieb (60) erwischt: Polizei sucht Geschädigte

Zuletzt kam es in Niederösterreich fast regelmäßig zu Opferstockdiebstählen in Kirchen ("Heute" berichtete), am 14. April gelang es der Polizei Reichenau, einen der Täter auf frischer Tat zu erwischen. Er wurde direkt nach einem Diebstahl in der Pfarrkirche Schottwien gestellt.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 60-Jährigen aus Ungarn. Janos V. wurde ein niedriger vierstelliger Eurobetrag sowie präpariertes Tatwerkzeug abgenommen. Außerdem konnte die Polizei dem Mann noch zwei weitere Diebstähle in Schottwien nachweisen. Er zeigte sich nur teilweise geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen zu ähnlich gelagerten Fällen werden fortgesetzt. Da Janos V. im Verdacht steht, weitere Diebstähle im gesamten Bundesgebiet begangen zu haben, veröffentlichte die Polizei jetzt die Fotos des Verdächtigen. Wer den Mann in einer Kirche gesehen hat oder gar von ihm bestohlen wurde, möge sich bei der Polizeiinspektion Reichenau an der Rax unter der Telefonnummer 059133-3356 melden.



Täterbeschreibung:

182 cm groß, mittelschlanke Figur, grau-melierte kurze Haare, gepflegtes Erscheinungsbild.



