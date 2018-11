Kleinkind steckt mit Kopf zwischen Wand und Kasten

Alarm für Rettung samt Notarzt, Feuerwehr und Polizei am Mittwochnachmittag in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha): Ein rund 18 Monate alter Bub war mit dem Köpfchen zwischen Badezimmerkästchen und Wand stecken geblieben. Die verzweifelte Mutter rief sofort die Rettung und Polizei an.

Umfrage Haben Sie Kinder? Nein.

Nein, aber ich hätte gerne Kinder.

Ja, eines.

Ja, mehrere.

Mit Hilfe eines Nachbarn gelang es der Mutter jedoch, ihren Sohn aus der misslichen Lage zu befreien. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Aufregung schon wieder fast vorbei, der Bub blieb unversehrt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)