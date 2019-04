Klemmbrett-Betrügerin bestahl Seniorin (69)

Vermeintlich Taubstumme, die mit einem Klemmbrett herumlaufen und hilfsbereite Menschen um Spenden für ein Taubstummen-Zentrum anbetteln, das es nie geben wird – eine besonders dreiste Betrugsmasche, die aber immer wieder erfolgreich ist.

Eine dieser Betrügerinnen war am vergangenen Wochenende in Gmünd unterwegs und wurde dann auch gleich zur Diebin. Am Schubertplatz sprach die auffällig kleine Frau (um die 1,50 Meter groß) mit ihrer Spendenliste eine 69-Jährige aus der Region an.

Als die Dame sich bereiterklärte, 5 Euro zu spenden, wurde die Betrügerin offenbar gierig, als sie in der Geldbörse der Frau auch größere Scheine erspähte. Die dunkelhaarige Frau mittlerer Statur griff kurzerhand in die Geldbörse der 69-Jährigen, ergatterte 330 Euro und lief davon. Die Polizei bittet um Hinweise.

(min)