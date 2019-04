Kletterer (26) bei Sturz verletzt - per Heli gerettet

Schmerzhafter Kletterunfall am Samstagnachmittag bei Reichenau. In der sogenannten "Blechmauer" auf der schwierigen "King-Kong-Karl"-Route rutschte ein 26-jähriger Niederösterreicher, der mit seinem Bruder (23) klettern war, im Vorstieg aus und fiel mehrere Meter tief ins Seil.

(Bild: Bergrettung Reichenau) (Bild: Bergrettung Reichenau)

Dabei verletzte er sich so schwer an der Hüfte, dass an ein Weitermachen nicht mehr zu denken war und hing hilflos in der Wand. Der junge Kletterer wurde vom Christophorus 3 Hubschrauber und der Bergrettung geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus transportiert.

(min)