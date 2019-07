Klosterneuburg 07. Juli 2019 15:07; Akt: 07.07.2019 15:24 Print

Sturz über Treppen: Frau in Lebensgefahr

Schwerer Freizeitunfall in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) am Sonntag: Eine Frau fiel über eine Treppe, verletzte sich schwer, soll in Lebensgefahr sein.