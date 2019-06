Korneuburgerin feierte ihren 100. Geburtstag

Am 22. Mai 1919 wurde Johanna Fetter in Seitzersdorf-Wolfpassing (Bez. Korneuburg) geboren. Seit über 100 Jahren lebt sie nun im Bezirk, mittlerweile in der Stadt Korneuburg. Anlässlich des runden Jubiläums wurde im Augustinerheim mit Torte und dem einen oder anderen Gläschen gefeiert.

Mit ihrem Ehemann August betrieb Johanna Fetter jahrelang einen Baumarkt am Hauptplatz – das Unternehmen gibt es immer noch. Mittlerweile wird der Fetter-Baumarkt von Enkel Andreas geführt. Selbst im hohen Alter half sie noch im großen neuen Markt, der einst jenen am Hauptplatz ablöste.

Mittlerweile lebt die 100-Jährige im Korneuburger Augustinerheim, ist auch dort noch so gesellig wie eh und je geblieben und freute sich über die große Geburtstagsparty. Bezirkshauptfrau Waltraud Müllner-Toifl, Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser, Stadtrat Andreas Minnich und Kaplan Ignatius gratulierten neben ihrer Familie und Freunden herzlichst.



(min)