Kremser Landstraße: City-Schandfleck wird saniert

Wer den St. Pöltner Bahnhof im Süden Richtung Altstadt verlässt, bekommt ein modernes und schönes St. Pölten zu sehen, wer allerdings im Norden, also "hinten", den Hauptbahnhof verlässt und dann womöglich noch ein paar Schritte weiter in Richtung Landesklinikum macht, bekommt das gegenteilige Bild geboten – damit soll bald Schluss sein.

Die Kremser Landstraße, die nicht gerade für ihr prächtiges Erscheinungsbild bekannt ist, wird in den nächsten Monaten zwischen Bahnhof und Spital abschnittsweise saniert und aufgewertet. Die Straße wird mit Bäumen attraktiviert. Ein breiter Mehrzweckstreifen sichert zudem die Straßenverbindung für Radfahrerinnen und Radfahrer. Fußgänger erhalten außerdem an beiden Straßenseiten ausreichend Flächen, um sich ungestört in der Kremser Landstraße aufhalten zu können.

So soll die Landstraße dann aussehen

Die Gehwegpflasterung wird optisch an jene vor dem Landesklinikum angepasst und sorgt damit für ein einheitliches, modernes Straßenbild. Trotz der hohen Bedeutung des Straßenzuges für den öffentlichen Busverkehr der Stadt wurde auch der ruhende Pkw-Verkehr weitestgehend berücksichtigt. Ausreichend Parkplätze sichern im Straßenzug weiterhin die Möglichkeiten Einkaufen, Essen oder zum Arzt gehen zu können.

Mit 8 Linien und einem teilweise alle 3 Minuten fahrendem LUP-Bus nimmt die Kremser Landstraße im öffentlichen Verkehrsgefüge von St. Pölten eine wichtige Rolle ein. Zum einen dient sie als Tor zur Stadt, das den zentralen Bahnhof mit der Klinik verbindet, auf der anderen Seite muss die Kremser Landstraße den zahlreichen, hochfrequentierten Nutzungen von der Gebietskrankenkasse über Nahversorger bis hin zur Wohnhausanlage allen Anforderungen Rechnung tragen.

Umbau läuft schon

Mit der Aufwertung der Kremser Landstraße werden zeitgleich auch die Einbauten in der Straße erneuert. Die Erneuerungs- und Umbauarbeiten laufen bereits und werden abschnittsweise von Norden nach Süden Richtung Hauptbahnhof fortgesetzt, wobei die erste Einbauten-Etappe voraussichtlich im August dieses Jahres beendet sein wird.

Die Umbauarbeiten werden in kurzen Straßenabschnitten in den nächsten Jahren fortgeführt. Punktuelle Verkehrsbeeinträchtigungen können möglich sein. Die Stadt informiert darüber laufend online und über Aushänge an den LUP-Haltestellen. Umfahrungsmöglichkeiten werden eingerichtet und sind auch vor Ort deutlich sichtbar gekennzeichnet.

(min)