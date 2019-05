Kuh trat Landwirtin beim Melken – schwer verletzt

Dass mit Tieren nicht zu spaßen ist und die Arbeit am Bauernhof mitunter auch gefährlich sein kann, bekam jetzt eine 72-jährige Bäuerin im Waldviertel zu spüren.

Die Frau war gerade am Hof ihres Sohnes in Rappottenstein (Zwettl) mit dem Melken einer Kuh beschäftigt, dürfte dem Tier von hinten an den Euter gegriffen haben. Das Nutztier dürfte erschrocken sein, wurde aggressiv und verpasste der Landwirtin einen heftigen Tritt.

Die 72-Jährige wurde bei dem Zwischenfall schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort ins Spital nach Zwettl transportiert werden.

(nit)