Kult-Disco "Baby 'O" schließt bald endgültig

Es war DIE Disco für die Jugend aus dem Tullnerfeld: Das "Baby 'O" in Judenau. Kaum jemand hat über seine Zeit im "O" keine lustigen G'schichtl'n auf Lager – bis das Tanzlokal zugesperrt wurde.

Im Jahr 2018 war der Gäste-Andrang groß, als das "Baby 'O" wiedereröffnete – eben genau so wie damals. Die Schlange vor dem Eingang wurde am Abend des Openings länger und länger, riss auch zu später Stunde nicht ab. Alle 14 Tage wurde seither in der Disco gefeiert.

Closing für Juni 2020 geplant

Doch das wird nur noch bis Juni 2020 gehen. Denn: Gebäude- und Grundstücksbesitzer Franz Zika, der das Lokal in seinen Glanzzeiten selbst führte, hat den hinteren Teil – rund 8.500 Quadratmeter – des Grundes verkauft. Der Plan: Wohnungen.

Dass sich das mit einer Partystätte nicht verträgt, weiß auch Zika. Sein Wunsch: "Leistbare Wohnungen für junge Leute sollen errichtet werden. Denn das waren schließlich auch immer unsere Gäste", sagt er den "Bezirksblättern Tulln".

Bausperre erlassen

Das große Problem: Eine Bausperre, die jetzt im "historischen Ortskern" erlassen wurde. Was die Pläne von FPÖ-Mitglied Franz Zika wackeln lässt: "Als reinen Willkürakt kann man die Entscheidung des Gemeinderates bezeichnen. Unter Vorspielung falscher Tatsachen erwirkt Bürgermeister Georg Hagl eine Bausperre im Ortskern, wobei hauptsächlich meine Grundstücke betroffen sind", ärgert er sich. Die kolportierten 200 geplanten Wohnungen entsprächen nämlich nicht den Tatsachen. Zika will gegen die Entscheidung rechtlich vorgehen.

