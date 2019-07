Lagerhallen-Coup: Polizei sucht nach diesem Mann

Die Polizei ermittelt derzeit auf Hochtouren nach einem noch unbekannten Täter, der am 5. Mai von 17 bis 19.30 Uhr in eine Lagerhalle in Leobendorf (Korneuburg) eingebrochen war und eine große Menge an Werkzeug, Baumaterial sowie Gartenzubehör im Wert einer fünfstelligen Summe gestohlen hat.

Was der Herr mit Camouflage-Jogginghose bzw. -Leggings nicht bedachte: Er wurde von der Überwachungskamera gefilmt, als er am Stapler nach der Beute griff.

Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Korneuburg fahndet die Polizei nun mit Fotos von dem unbekannten Mann (siehe Bilderserie).

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Korneuburg unter der Telefonnummer 059133-3240 erbeten.

(nit)