Land Niederöstereich ruft Tierschutz-Preis ins Leben

Zahlreiche Menschen engagieren sich in Niederösterreich im Tierschutz, darunter zählen Mitarbeiter in Tierheimen, aber oft auch Ehrenamtliche in kleinen Vereinen.

Gottfried Waldhäusl (Bild: FPÖ NÖ) Gottfried Waldhäusl (Bild: FPÖ NÖ)

Um diese Aufopferung zu unterstützen, wird jetzt erstmals ein Tierschutz-Preis vergeben.

Bewerbungsfrist: 1. Juli

"Weil es in Niederösterreich immer wieder ganz tolle Menschen gibt, die sich vorbildlich um unsere gefiederten und pelzigen Freunde kümmern, wurde nun offiziell der Tierschutzpreis des Landes NÖ 2019 ausgeschrieben", freut sich FP-Landesrat für Tierschutz, Gottfried Waldhäusl.

Finanz-Spritze für Preisträger

"Im Mittelpunkt steht für mich die Tierliebe mit Hausverstand – und jeder Niederösterreicher beziehungsweise Vereine, Gruppen oder Bildungseinrichtungen, die in diesem Bereich agieren, sind potentielle Kandidaten für diesen landesweiten Wettbewerb", so der FPÖ-Politiker.

Im Herbst 2019 werden die mit 5.000, 3.000 und 1.000 Euro dotierten Preise vergeben.

(nit)