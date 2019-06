Landbauer: "VP verpasst Wirten den Todesstoß"

„Jetzt zeigt die ÖVP ihr tiefschwarzes Gesicht! Die Sprengmeister der Bundesregierung wollen das absolute Rauchverbot in allen Lokalen und Gastronomiebetrieben umsetzen“, so der geschäftsführende Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer. Mit dem absoluten Rauchverbot würden nun Tausende Gastrobetriebe vor den Kopf gestoßen werden.

Umfrage Sind Sie für ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie? Ja, unbedingt.

Eher ja.

Nein, es soll so bleiben, wie es jetzt ist.

Jeder Wirt soll sich das selbst aussuchen dürfen.

Ich weiß es nicht.

„Die ÖVP verpasst unseren heimischen Wirten definitiv den Todesstoß und treibt bei vollem Bewusstsein, mit aller Gewalt, das katastrophale Wirtesterben voran!“, so Landbauer in einer Aussendung. Für die FPÖ Niederösterreich sei das der völlig falsche Weg. „Unsere Bürger und unsere Wirte sind mündig genug und können selbst entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen. Was die ÖVP hier abzieht, ist totaler Irrsinn“, sagt Landbauer.



Nachdem die FPÖ in ihrer Regierungsverantwortung die Wahlfreiheit für jeden einzelnen Bürger und Gastronomen sichergestellt habe, setze die ÖVP nun auf Verbote und staatliche Bevormundung. „Zudem nimmt man allen Wirten, die um mehr als 100 Millionen Euro sündteure Umbauarbeiten in getrennte Raucher- und Nichtraucherbereiche investiert haben, die Rechtssicherheit“, kritisiert Landbauer. Der Klubobmann ziehe damit an einem Strang mit Vertretern der Wirtschaftskammer und dem Bundesobmann der Gastronomie in der Wirtschaftskammer, Mario Pulker.



„De facto wird die Gastronomie schon jetzt mit genügend Auflagen und bürokratischen Hürden schikaniert. Nun folgt der nächste Streich“, ist Landbauer "fassungslos über die unverantwortliche Vorgehensweise der ÖVP".



