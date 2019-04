Landwirt bei Unfall aus der Kabine geschleudert

Ein Landwirt ist am Montagnachmittag bei einem Traktorunfall in seinem Weingarten in Raggendorf (Gänserndorf) verletzt worden.

Als der 64-Jährige wegfahren wollte, rollte die Zugmaschine laut Polizei rund 30 Meter den Hang hinunter und blieb auf der Seite liegen. Der Lenker wurde aus der Kabine geschleudert, seine Frau verständigte die Rettung.

Ein Hubschrauber flog den Mann ins AKH nach Wien.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wes)