Landwirt von Traktor überrollt und getötet

Ein Großaufgebot an Rettungskräften stand am Mittwoch gegen 16 Uhr in Ernsthofen (Bez. Amstetten) im Einsatz. Ein 81-Jähriger hatte mit seinem Traktor Baumstämme transportiert. Als er abstieg, dürfte er unbeabsichtigt einen Gang eingelegt haben, wodurch sich dieser in Bewegung setzte und den 81-Jährigen mit dem Hinterrad erfasste. Der 81-jährige Mann wurde wahrscheinlich dadurch unter den Hinterreifen gezogen.

Das Rote Kreuz St. Valentin sowie die Feuerwehren aus Ernsthofen und St. Valentin wurden nach Ernsthofen alarmiert. Zudem entsandte die Leitstelle den Notarzthubschrauber Christophorus 15 aus Ybbsitz. Am Einsatzort angekommen, fanden die Einsatzkräfte den schwerverletzten Mann vor, der noch unter dem laufenden Traktor lag.

Nach der Rettung durch die Feuerwehren und zunächst erfolgreicher Reanimation wurde der Landwirt mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Steyr geflogen. Kurz darauf erlag der Mann dort jedoch seinen schweren Verletzungen.



(min)