Landwirtin (58) stürzt mit Auto 16 Meter in die Tiefe

Dramatische Szenen am Fronleichnams-Feiertag gegen 11 Uhr vormittags in St. Leonhard/Wald, einer Katastralgemeinde von Waidhofen an der Ybbs: Eine Bäuerin (58) war mit dem Auto auf dem Weg auf eine ihrer Weiden, um sich zu vergewissern, dass mit den Kühen alles in Ordnung ist.

Als sie den Pkw einparken wollte, verlor sie aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte mit dem Auto 16 Meter tief in ein steil abfallendes Waldstück.

Frau konnte sich nach Stunden selbst befreien

Rund 5,5 Stunden brauchte die 58-Jährige, die im Pkw eingeklemmt war, um sich selbst aus dem Wagen zu befreien und um Hilfe rufen zu können. Ein angrenzender Nachbar hörte die Frau schließlich, nahm die Landwirtin mit seinem Traktor mit und brachte sie nach Hause.

Von dort aus rief man die Rettung, die die Bäuerin schließlich mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital Waidhofen/Ybbs brachte.





