Langenlebarn mit 38,2 Grad Hitze-Hotspot in NÖ

Niederösterreich stöhnt unter der Hitzewelle, das Arbeiten im Büro wird zur Qual. Nach 38,2 Grad am Sonntag in Krems, hieß es auch am Montag: Durchhalten!

Bereits in der Früh beliefen sich die Temperaturen auf 25 Grad aufwärts, zu Mittag (12 Uhr) hatte es in Langenlebarn im Tullnerfeld bereits 35,9 Grad, auch in Berndorf (Bezirk Baden) und Pottschach (Neunkirchen) wurden laut "ZAMG" 35 Grad gemessen.

"LaLe" ist Hitze-Hotspot

Nur eine Stunde später (13 Uhr) zog das Thermometer in Langenlebarn um satte ein Grad an – 36,9 Grad, nur um wieder eine Stunde später auf 37,4 Grad zu schnellen. Auch Krems schwitzte bereits um 13 Uhr bei 36 Grad, um 14 Uhr kam dann auch Stockerau (Bezirk Korneuburg) mit 36,7 Grad ins Rennen, ebenso wie Langenlois.

Absoluter Top-Wert am Montag: Langenlebarn mit 38,2 Grad (um 16 Uhr), gefolgt von Krems mit 37,9 Grad und Stockerau mit 37,6 Grad. St. Pölten kam gegen 16 Uhr auf 37 Grad Celsius.

Die sengende Hitze sagt mit Montagabend vorerst "Auf Wiedersehen", es werden schwere Unwetter prognostiziert.

(nit)