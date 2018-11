Langer Schnabel: Schildi muss zum Beauty-Doc

Eine Schönheitsoperation aus medizinischen Gründen kommt bei uns Menschen ja häufig vor – beispielsweise bei schiefen Nasenscheidewänden, die beim Atmen Probleme machen oder Schlupflidern.

Doch auch in der Tierwelt muss manchmal der "Beauty-Doc" ran: Erst kürzlich bekam der Schildkröten-Gnadenhof von Markus Putzgruber in Seebarn am Wagram (Tulln) einen neuen Bewohner – eine knapp 50 Jahre alte Schildi. Eine Familie brachte den Vierbeiner zu Putzgruber, nachdem der Besitzer zu einem Pflegefall geworden war.

Falsche Ernährung verhinderte Abrieb

30 Jahre lang war sie im Besitz des Mannes, wurde aber nicht artgerecht gehalten. Als sie am Tiergnadenhof ankam hatte sie einen viel zu langen Schnabel, richtige Krallen und Winterstarre hatte sie auch nie gehalten.

"Weil die Schildkröte immer zu weiches Futter bekam, konnte der natürliche Abrieb nicht erfolgen", erklärt Putzgruber im "Heute"-Gespräch. Die Folge: Der Schnabel wuchs immer weiter.

Doch die Zeiten der zu langen "Nase" sind jetzt vorbei: In einer – für die Schildkröte eher unangenehmen, aber nicht schmerzhaften – Behandlung, wurde der Schnabel gekürzt.

(nit)