Lenin-Posting: FP will Reaktion, SP ignoriert FP

Nachdem junge SPÖ-Funktionäre den 149. Geburtstag des russischen Massenmörders Wladimir Lenin im Internet "feierten" ("Heute" berichtete), fordert Udo Landbauer (FP) jetzt nochmals eine klare Distanzierung.

"Ganz nach dem Motto 'Wasser predigen und Wein trinken' will Landesrat Schnabl den widerlichen Posting-Skandal seiner Funktionäre aussitzen und schafft es nicht einmal, sich zu distanzieren. Dieses Verhalten ist unmöglich. So eine Geisteshaltung hat in Niederösterreich und auch sonst nirgends einen Platz. Schnabl muss in den eigenen Reihen aufräumen, klar Schiff machen und personelle Konsequenzen ziehen", fordert der geschäftsführende Landespartei- und Klubobmann der FP.



SPÖ: "Billiges Ablenkungsmanöver"

Tatsächlich sieht Landesrat Schnabl in den Vorwürfen der Huldigung des Massenmörders Lenins ein "billiges Ablenkungsmanöver" und meint, dass ein Vergleich zur NS-Zeit "unzulässig" sei.

"Wenn wir jedes Posting der Freiheitlichen Partei thematisieren würden, würden wir zu keiner politischen Arbeit mehr in diesem Land kommen", sagte SPNÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar bereits am Mittwoch. Mehr wollte die SPNÖ dazu nicht sagen.

