Lenker (32) rammte geparktes Bike, raste davon

Parkschaden der "besonderen" Art: Am Freitag rammte in Ebenfurth ein vorerst unbekannter Lenker eines roten ein im Gewerbegebiet abgestelltes Motorrad. Die Bike wurde noch gut 25 Meter mitgeschliffen, der Unfalllenker machte sich mit quietschenden Reifen aus dem Staub.

Davon kam er mit der Fahrerflucht aber nicht, denn obwohl es erst kurz nach 5 Uhr in der Früh war, hatte ein Zeuge den Unfall beobachtet und sofort bei der Polizei in Eggendorf gemeldet, berichtete dabei auch von einer Beschädigung durch den Unfall links vorne am Kastenwagen und einem wahrscheinlich bulgarischen Kennzeichen.

Die Polizei bat um zweckdienliche Hinweise und konnte so den Unfalllenker tatsächlich rasch ausforschen. Es handelt sich um einen 32-Jährigen aus dem Bezirk Wr. Neustadt-Land.

(min)