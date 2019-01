Lenker (37) raste mit Vollgas auf Polizisten zu

Wilde Szenen spielten sich am 26. November 2018 in der Nacht in Krems ab: Ein Bewohner einer Wohnhausanlage bemerkte zwei dunkel gekleidete Personen in der Anlage, die sich verdächtig verhielten. Weil er sie für mögliche Einbrecher hielt, rief er die Polizei und beschrieb das Fahrzeug des Duos.

Die Beamten entdeckten den Wagen dann auf der Kremstalstraße, versuchten ihn anzuhalten. Der Fahrzeuglenker verringerte die Fahrgeschwindigkeit kurzzeitig, fuhr im nächsten Moment aber mit Vollgas auf die Beamten zu. Ein Polizist musste sich durch einen schnellen Schritt auf die Seite in Sicherheit bringen um nicht vom Fahrzeug erfasst zu werden.

Flucht, dann Festnahme

Der Lenker flüchtete, dass er ordentlich Dreck am Stecken hatte war klar. Die Polizei ermittelte in der Folge und forschte einen 37-jährigen St. Pöltner als Lenker aus. Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei vier Kilogramm getrocknetes Cannabis (Wert: 40.000 Euro) sowie zahlreiches Diebesgut (Baumaschinen, Baumaterial, Kupferkabel) aus verschiedenen Einbruchsdiebstählen. Weiters wurde ihm ein schwerer Betrug durch die Manipulation des Stromzählers zugeordnet.

Der 37-Jährige zeigte sich geständig und wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert. Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen und Spurensicherung konnten auch ein 42-jähriger ohne ordentlichen Wohnsitz und ein 43-Jähriger aus Wien als Komplizen ausgeforscht werden. Beide wurden inhaftiert, sind aber nicht geständig.



Tatortübersicht:

– Einbruchsdiebstahl auf einer Baustelle im Stadtgebiet St. Pölten im November 2017 – Diebesgut: Baggerschaufeln

– 6 Diebstähle auf einer Baustelle im Stadtgebiet St. Pölten in der Zeit von November 2017 bis November 2018 – Diebesgut: Baumaschinen und Baumaterial

– 2 Einbruchsdiebstähle und 2 Diebstähle auf einer Baustelle im Gemeindegebiet von Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) im November 2018 – Diebesgut: Elektrogeräte und Baumaterial

– Einbruchsdiebstahl in ein Kellerabteil im Stadtgebiet von St. Pölten im November 2018 – Diebesgut: Baumaschinen

– Diebstahl aus einer unversperrten Garage im Stadtgebiet von Krems an der Donau im November 2018 – Diebesgut: Baumaterial.

Ein Großteil des Diebesgutes konnte sichergestellt und den Geschädigten wieder ausgefolgt werden.

