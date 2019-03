Lenker bei Lkw-Unfall auf der A1 schwer verletzt

Ein Auffahrunfall am späten Mittwochnachmittag auf der A1 Höhe Wolfsbach (Bez. Amstetten) forderte einen Schwerverletzten. Ein Lkw war gegen 16:30 Uhr von hinten in einen anderen gekracht, der Lenker des hinteren Fahrzeugs wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt.

Die Feuerwehren Amstetten und Oed mussten den Schwerverletzten mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Wrack holen. Nach der medizinischen Erstversorgung vom Roten Kreuz wurde der Patient vom Christophorus 15 in das UKH Linz geflogen.

