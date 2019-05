Lenker krachte in Scheibe von Billa - Fahrerflucht

Am Montag in der Zeit von 9 bis 11 Uhr ereignete sich am Parkplatz der Billa-Filiale in Schrems (Schulgasse 9-11) ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker dürfte beim Ein- oder Ausparken mit der Glas-Fassade des Einkaufsmarktes kollidiert sein, wodurch diese zu Bruch ging. Augenzeugen des Unfalls konnten bislang leider nicht ermittelt werden.



Die Exekutive bittet daher um Hinweise. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Schrems unter der Telefonnummer 059133/3408 entgegengenommen und vertraulich behandelt.



(Lie)