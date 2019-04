Lenker nach Frontallunfall im Wrack eingeklemmt

Christophorus-Hubschrauber, Feuerwehr, Rettung und Notarzt standen am Mittwoch auf der B4 in Rosenburg-Mold im Einsatz. Gegen 16:30 Uhr waren dort zwei Autos frontal mit hohem Tempo in einander gekracht. Ein 53-Jähriger war mit seinem Auto uns unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten, krachte dort in das Auto eines 40-Jährigen.

Der 53-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit Hilfe von hydraulischem Werkzeug aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Lenker erlitten bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Der 40-Jährige begab sich selbständig in das Landesklinikum Horn, der 53-Jährige wurde durch Rettungskräfte in selbiges gebracht.

(min)