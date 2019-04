Lenker nach Unfall massiv im Wrack eingeklemmt

Schrecklicher Unfall in der Nacht auf Samstag in Matzen: Ein Lenker geriet auf der L19 mit seinem BMW ins Bankett, verlor die Kontrolle über den Wagen. Das Auto krachte dann genau bei der Fahrertüre mit voller Wucht in einen Baum neben der Straße.

Der Lenker wurde dabei massiv im Wrack eingeklemmt, konnte erst mit Hilfe der Feuerwehr befreit werden. Die Florianis mussten den Baum fällen, beide Türen des Autos entfernen und mit einem Rettungszylinder das Armaturenbrett vom Schwerverletzen wegdrücken.

Aufgrund des Verletzungsbildes wurde auch der Christophorus nachalarmiert. Die Sanitäter stabilisierten den Mann noch im Rettungsauto, ehe er dann ins Spital gebracht werden konnte. Die Feuerwehr kümmerte sich anschließend um des Abtransport des Wracks.

(min)