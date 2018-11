Lenker nach Unfall schwer verletzt eingeklemmt

Im Bereich der Rothenbucherhöhe in der Nähe von Lanzendorf bei Kasten (Bez. St. Pölten-Land) kam in der Nacht auf Dienstag ein Lenker mit seinem Auto von der Straße ab. Das Fahrzeug krachte gegen einen Baum und kam schließlich in einer Böschung zum Stehen.

Der Lenker verletzte sich dabei schwer, war im Wrack eingeklemmt und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien. Zwei Feuerwehren (Kasten und Stössing), ein Rettungsteam aus Böheimkirchen und die Notarzt-Crew aus Neulengbach rückten zur Menschenrettung aus.

Mit vereinten Kräften konnte der Mann schließlich befreit und erstversorgt werden, er wurde dann ins Spital nach St. Pölten gebracht. Die Feuerwehr barg im Anschluss das Unfallauto.

(min)