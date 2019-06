Lenker nach mehrfachem Überschlag gestorben

Gegen 13:40 Uhr am, Samstag kam ein 75-jähriger Mann Wiener mit seinem Auto in Richtung Deutsch Wagram von der B8. Nach Zeugenaussagen war der Fahrzeuglenker plötzlich aus unbekannter Ursache nach rechts in den Straßengraben gefahren.

Das Auto überschlug sich mehrmals, kam dann im Feld zum Liegen. Die Feuerwehr musste den Lenker mit der Bergeschere aus dem Wrack schneiden, eher der Notarzt mit der Reanimation beginnen konnte. Für den 75-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Er starb vor Ort.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)