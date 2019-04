Lenker überschlägt sich mit Traktor, stürzt ab

Schwerer Unfall am Donnerstag gegen 17 Uhr in Zwettl: Ein Mann war gerade mit Forstarbeiten beschäftigt, kettete dafür einen Baumstamm an seinen Traktor und wollte die Böschung hinauffahren, um das Geäst bergwärts ziehen zu können.

Dabei dürfte das Fahrzeug allerdings die Bodenhaftung verloren haben, der Traktor rutschte ab, überschlug sich in Folge mehrmals rückwärts und landete am Fuße der steilen Böschung am Dach.

Per Heli ins Spital

Der 76-Jährige wurde aus der Fahrerkabine geschleudert und dabei schwer verletzt.

Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 2" ins Spital nach Horn geflogen, die Feuerwehr Zwettl kümmerte sich um die Bergung des am Dach liegenden Traktors.





(nit)