Lenker überschlug sich mit Cabrio in Feld

In der Nacht auf Donnerstag kam in Matzendorf (Bez. Wr. Neustadt-Land) ein Lenker aus unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich in ein Feld. Dort kam das Cabrio schwer beschädigt zum Stillstand.

Der Lenker hatte dabei riesiges Glück, blieb nahezu unverletzt. Nach der polizeilichen Freigabe wurde der Unfallwagen von der FF Matzendorf mittels Seilwinde aus dem Feld gezogen, in weiterer Folge wurde er von der nachalarmierten FF Sollenau verladen und abtransportiert.

(min)