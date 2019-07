Bezirk Tulln 14. Juli 2019 21:28; Akt: 14.07.2019 20:16 Print

Lenkerin (84) bei Unfall unter Pkw eingeklemmt

Großes Glück hatte am Sonntagnachmittag eine 84-jährige bei einem Crash in Judenau (Tulln): Sie kam unter dem Pkw in einer Mulde zum Liegen.