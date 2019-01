Lenkerin übersieht Ende der Straße, fährt auf Gleise

Kurioser Zwischenfall am Donnerstag kurz vor 19 Uhr in Etsdorf am Kamp, Gemeinde Grafenegg im Bezirk Krems: Eine Frau war bei Dunkelheit mit ihrem Auto unterwegs, kam an eine Gabelung, an der man nur links oder rechts weiterfahren kann.

Die Frau übersah aber den Straßenverlauf und fuhr geradeaus weiter, landete in Folge quer auf den Gleisen und blieb hängen.

Zugstrecke gesperrt

Die ÖBB sperrten umgehend die Strecke, die alarmierte Feuerwehr Etsdorf zog das Auto mit Hilfe einer Seilwinde wieder zurück auf die Fahrbahn.

Der Zugverkehr konnte im Anschluss wieder freigegeben werden. Verletzt wurde niemand.

