Liebes-Aus: So will Häftling Eislady zurückerobern

Noch im Vorjahr war für Martin L. (33) in der Justizanstalt Asten (OÖ) der Himmel voller Geigen: Der Maßnahmenhäftling und Esti C. (41) waren das prominenteste Paar hinter Gittern, eine Hochzeit 2020 stand im Raum.

Nach dem Aufschlagen eines Kinderpornoverdachtes gegen ihn zog Esti die Reißleine, servierte ihn eiskalt ab. Der 33-Jährige wurde nach Garsten verlegt ("Heute" berichtete).

"Sie war sein Lebenssinn"

Der 33-Jährige leidet unter der Trennung wie ein Hund: „Sie wirft ihm vor, dass er sie nur benutzt hätte, nur ihre Liebesbriefe an die Medien verkaufen wollte. Das stimmt natürlich nicht, ich habe am Donnerstag mit ihm gesprochen: Er ist am Boden zerstört, gab seine Therapie auf. Sie war sein einziger Lebenssinn“, so Anwältin Astrid Wagner, die jetzt ein wenig vermitteln will.

Denn laut Wagner ist der 33-Jährige zwar ein Gewalttäter, aber kein Kinderporno-Freak. Übrigens: Erst am Mittwoch wurden auf einem USB-Stick in der Zelle in Asten erneut Kinderpornos gefunden.

„Wenn sich die Gemüter beruhigt haben, die Sache klarer ist, steht ja einer Versöhnung grundsätzlich nichts mehr im Weg“, so Kupplerin Astrid Wagner.

