Lilienfeld mit -16 Grad Kältepol Niederösterreichs

Der Frost hat derzeit ganz Österreich im Griff. Bei Tiefstwerten von bis zu minus 18 Grad Celsius kam man in der Nacht auf Montag ordentlich ins Bibbern – mehr dazu hier.

Der absolute Kältepol Niederösterreichs: Lilienfeld mit minus 16 Grad. Am "wärmsten" stand man am Montag in Mistelbach bei minus ein Grad Celsius auf.

Schneefahrbahnen

Das Amt der Landesregierung in NÖ gab zudem bekannt, dass in höheren Lagen des Wald-, Most- und Industrieviertels abschnittsweise auch mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden muss.

Gesperrt ist aktuell die L 7189 zwischen Gerersdorf und Braunegg aufgrund von Baumbruch.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)