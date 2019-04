Lkw durchschlug Leitwand: Ein Schwerverletzter

Ein wüstes Unfallbild bot sich den Einsatzkräften am Montag auf der Westautobahn: Ein Lastkraftwagen mit Anhänger lag quer über die Fahrbahn, der Anhänger in eine Fahrtrichtung, das Führerhaus in die andere.

Denn der mit Rindenmulch-Säcken beladene Lkw hatte die Mittelleitwand durchschlagen, der Lenker wurde schwer verletzt. Das Unfallopfer wurde mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Laut ersten Infos sind die Verletzungen sehr schwer, der Mann erlitt ein Polytrauma.

Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Westautobahn komplett gesperrt werden. Es entstand ein kilometerlanger Stau.

(Lie)