Lkw gegen Pkw: Lenkerin musste reanimiert werden

Fataler Unfall am Montag kurz vor Mittag an einer Kreuzung bei Oberndorf: Ein Wagen und ein Schwerfahrzeug kollidierten, die Lenkerin des Pkw, die Großmutter, musste noch an der Unfallstelle reanimiert und dann mit dem ÖAMTC-Hubschrauber Christophorus 15 ins Spital geflogen werden. Die Mutter und das Enkerl (Mädchen, rund 3 Jahre alt), die hinten im Wagen saßen, blieben unversehrt.

Neben Rettung und Notarzt standen Polizei und Feuerwehr im Einsatz. In diesem Kreuzungsbereich kam es in den letzten Jahren immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen.

(Lie)