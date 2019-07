Lkw geriet mit Greifer in Oberleitung der Bahn

Riesenglück hatte ein Lkw-Lenker am Freitag am frühen Nachmittag in Unterwaltersdorf, einer Katastralgemeinde von Ebreichsdorf im Bezirk Baden: Der Mann kam beim Überqueren der Eisenbahnkreuzung mit dem Greifer seines Lkw in die Oberleitung.

Die alarmierten Feuerwehren Schranawand, Unterwaltersdorf und Weigelsdorf machten sich umgehend auf den Weg zum Unglücksort, mussten vor der Menschenrettung jedoch warten, dass der Strom abgeschalten wird.

Derzeit sind in diesem Bereich keine Fahrten möglich, die ÖBB haben einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Der Lkw-Lenker dürfte großes Glück gehabt haben: Er konnte aus der Fahrerkabine gerettet werden.

(nit)