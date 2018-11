Lkw geriet mit Heckkran in 20.000-Volt-Leitung

Heute, Dienstag, wurde die Feuerwehr zu einer Fahrzeugbergung in Unserfrau gerufen. Bei der Trafostation in Unserfrau war ein Lkw mit seinem Heckkran in die Hochspannungsleitung geraten.

"Der Lastwagenfahrer dürfte heute seine Glücksengel mitgehabt haben. Auf der Hochspannungsleitung waren laut EVN ca. 20000 Volt. Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt und konnte dem Rotes Kreuz Weitra übergeben werden", heißt es seitens der Feuerwehr Unserfrau.

Die EVN machte die Unfallstelle rasch spannungsfrei, somit konnte die Feuerwehr den Lkw aus der Hochspannungsleitung ziehen und bergen. Auf den Bildern der Feuerwehr ist sichtbar, wie sogar die Reifen des Lastwagens geschmolzen wurden.

