Lkw krachte in Fahrerseite von Auto: Lenkerin verletzt

Das hätte ganz böse enden können: Am Mittwochvormittag krachte auf der Kreuzung bei der Kletterhalle in Maria Enzersdorf (Bez. Mödling) ein Lkw wuchtig und genau auf der Fahrerseite in einen Volkswagen. Dass die Lenkerin beim Unfall "nur" leicht verletzt wurde und sogar selbst über die Beifahrerseite aussteigen konnte, hatte sie wohl ihrem sicheren Auto zu verdanken.

Wie es genau zum Unfall kam war vorerst noch unklar. Der Lkw konnte trotz starker Schäden im Frontbereich seine Fahrt fortsetzen. Der VW wurde von einem privaten Abschleppunternehmen mitgenommen.

Die ursprünglich zur Fahrzeugbergung ausgerückte Feuerwehr musste sich somit nur darum kümmern, die herumliegenden Fahrzeugteile von der Kreuzung zu entfernen. Danach konnten die Freiwilligen rasch wieder einrücken.

(min)