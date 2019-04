Lungenstich: Opfer befragt und Polizei hat erste Spur

Am Freitag gegen 20 Uhr war ein Tschetschene (39) von zwei Männern am Europaplatz in Sankt Pölten niedergestochen geworden. Das Opfer ging anschließend in ein Lokal, schaute Bekannten noch beim Billardspielen zu. Erst gegen 22 Uhr wurden die Beschwerden des 39-Jährigen heftiger, er wurde ins St. Pöltener Krankenhaus eingeliefert und dort sofort operiert ("Heute" berichtete).

"Die Verletzungen des 39-Jährigen waren doch recht schwer, seine Lunge war beschädigt", so ein Ermittler. Nur einen Tag nach der überstandenen Operation wurde der Tschetschene bereits von Ermittlern im Klinikum Sankt Pölten befragt. Die Polizei hat eine erste Spur, sucht jetzt die beiden Verdächtigen in der Suchtgiftszene bzw. kriminellen Szene.

