Bezirk Krems 26. Juni 2019

Mäderl (3) half in Küche: Schwere Verbrennungen

Drama in einem Haushalt in Etsdorf am Mittwochnachmittag: Eine Dreijährige wollte der Mama beim Kochen helfen, verbrühte sich mit heißem Wasser - per Heli ins Spital.