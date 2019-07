Männliche Wasserleiche im Bezirk St. Pölten entdeckt

Am Samstag entdeckte ein Spaziergänger in einem Bach bei Oberndorf in der Ebene (Bezirk St. Pölten-Land) eine Wasserleiche und schlug Alarm. Gemeindearzt, Feuerwehr und Polizei wurden zum Fundort gerufen.

Die örtliche Feuerwehr barg die männliche Leiche. Diese konnte inzwischen identifiziert werden: Es handelt sich um einen vermissten 70-jährigen Mann aus der Region, der vor einigen Tagen als abgängig gemeldet worden war.

Der Verdacht auf Fremdverschulden wird eher ausgeschlossen, eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet.





(wes)