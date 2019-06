Makaberer Fund: Toter Mann lag vor Friedhof

Am späten Samstagabend ging ein Mann beim Friedhof in Seitenstetten (Bezirk Amstetten) vorbei, fand gegen 21.45 Uhr in der Nähe des Einganges einen reglosen Mann am Boden. Der Mann erkannte den Ernst der Lage und alarmierte sofort Rettung und Polizei.

Der herbeigeeilte Notarzt versuchte alles, doch leider vergeblich: Der 75-Jährige starb noch vor Ort. Die Exekutive nahm die Ermittlungen auf.

Der Mann dürfte aus dem Fenster eines Hauses beim Friedhof rund vier Meter in die Tiefe gestürzt sein. Im Inneren des Hauses war eine Leiter aufgestellt. Der 75-Jährige dürfte bei Arbeiten am/im Gebäude abgestürzt sein - dennoch ermittelt die Polizei in alle Richtungen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)